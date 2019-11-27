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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Валенсия" спаслась от поражения в матче против "Челси"

Лига чемпионов: "Валенсия" спаслась от поражения в матче против "Челси"


фото: REUTERS
В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский "Челси" сыграл вничью с испанской "Валенсией", счет - 2:2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 5-ти матчей группового раунда испанская "Валенсия" и лондонский "Челси" делят первое-второе место в группе Н, у обеих команд по восемь очков. Нидерландский "Аякс" идет третьим, у команды семь очков, но матч в запасе, против аутсайдера квартета французского "Лилля", у которого всего один пункт, встреча состоится в 22:00.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 5-й тур
 
27 ноября
 
Группа Н
 
"Валенсия" (Испания) - "Челси" (Англия) 2:2

Голы: Соллер, 40, Васс, 82 - Ковачич, 41, Пулишич, 50
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