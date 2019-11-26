Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде вырывает ничью у "Манчестер Сити"

26 ноября, 2019, 23:51

В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" одержал волевую ничью в Англии, в матче с местным "Манчестер Сити", счет 1: 1

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В главном матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов для украинских болельщиков, встречались лидеры группы С, донецкий "Шахтер" и английский "Манчестер Сити".

В первом тайме команды голов не забивали, однако обменялись результативными атаками во второй половине матча. Сначала на 56-й минуте хавбек "Манчестер Сити" Гюндоган открыл счет во встрече, обыграв в дуэли Андрея Пятова. Однако украинцы имели что ответить на этот пропущенный мяч, и уже на 69-й минуте, после передачи Додо Манор Соломон поразил ворота Эдерсона - 1: 1.

После 5-ти матчей "Манчестер Сити" возглавляет турнирную таблицу группы С, у английского клуба 11 очков. У донецкого "Шахтера" второе место и 6 зачетных баллов.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 5-й тур

26 ноября

группа С

"Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтер" (Украина) 1: 1

Голы: Гюндоган, 56 - Соломон, 69