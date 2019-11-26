Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде вырывает ничью у "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В главном матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов для украинских болельщиков, встречались лидеры группы С, донецкий "Шахтер" и английский "Манчестер Сити".
В первом тайме команды голов не забивали, однако обменялись результативными атаками во второй половине матча. Сначала на 56-й минуте хавбек "Манчестер Сити" Гюндоган открыл счет во встрече, обыграв в дуэли Андрея Пятова. Однако украинцы имели что ответить на этот пропущенный мяч, и уже на 69-й минуте, после передачи Додо Манор Соломон поразил ворота Эдерсона - 1: 1.
После 5-ти матчей "Манчестер Сити" возглавляет турнирную таблицу группы С, у английского клуба 11 очков. У донецкого "Шахтера" второе место и 6 зачетных баллов.
Лига чемпионов
Голы: Гюндоган, 56 - Соломон, 69
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