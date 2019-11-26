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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: из-за позорного поражения "Байера" "Локомотив" потерял шансы на выход из группы

Лига чемпионов: из-за позорного поражения "Байера" "Локомотив" потерял шансы на выход из группы


фото: REUTERS
В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов немецкий "Байер" переиграл московский "Локомотив" со счетом 2:0 и лишил россиян шансов на выход в 1/8 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 5 матчей московский "Локомотив" занимает последнюю строчку в группе D, имея в активе 3 очка, леверкузенский "Байер" третий, у команды 6 баллов.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 5-й тур

26 ноября

"Локомотив" (Россия) - "Байер" (Германия) 0: 2

Голы: Жемалетдинов, 11 (аг), Бендер, 54

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