Лига чемпионов: из-за позорного поражения "Байера" "Локомотив" потерял шансы на выход из группы
26 ноября, 2019, 21:47
В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов немецкий "Байер" переиграл московский "Локомотив" со счетом 2:0 и лишил россиян шансов на выход в 1/8 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 5 матчей московский "Локомотив" занимает последнюю строчку в группе D, имея в активе 3 очка, леверкузенский "Байер" третий, у команды 6 баллов.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 5-й тур
26 ноября
"Локомотив" (Россия) - "Байер" (Германия) 0: 2
Голы: Жемалетдинов, 11 (аг), Бендер, 54
- 7 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" в большинстве сыграла вничью с английским "Манчестер Сити" .
- В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" вырвал ничью у загребского "Динамо", забив два мяча в компенсированное время.
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