Лига чемпионов: "Галатасарай" и "Брюгге" потеряли шансы на выход из группы
26 ноября, 2019, 22:07
В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов турецкий "Галатасарай" сыграл вничью с бельгийским "Брюгге", счет 1:1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 5 матчей стамбульский "Галатасарай" занимает последнее место с 2 очками, у бельгийского "Брюгге" третья строчка и 3 зачетных балла. В обоих команд нет теоретических шансов на выход из группы А.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 5-й тур
26 ноября
Группа А
"Галатасарай" (Турция) - "Брюгге" 1: 1
Голы: Бююк, 11 - Диатто, 90 + 2
Удаление: Диатто, 90 + 3, Мата, 90 + 3
- 26 ноября в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов немецкий "Байер" переиграл московский "Локомотив" со счетом 2: 0 и лишил россиян шансов на выход в 1/8 финала.
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