Лига чемпионов: "Галатасарай" и "Брюгге" потеряли шансы на выход из группы

26 ноября, 2019, 22:07

В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов турецкий "Галатасарай" сыграл вничью с бельгийским "Брюгге", счет 1:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 5 матчей стамбульский "Галатасарай" занимает последнее место с 2 очками, у бельгийского "Брюгге" третья строчка и 3 зачетных балла. В обоих команд нет теоретических шансов на выход из группы А.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 5-й тур

26 ноября

Группа А

"Галатасарай" (Турция) - "Брюгге" 1: 1

Голы: Бююк, 11 - Диатто, 90 + 2

Удаление: Диатто, 90 + 3, Мата, 90 + 3