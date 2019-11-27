Если Россию отстранят от Евро-2020, матчи турнира перенесут из Санкт-Петербурга в Стокгольм - The Telegraph

27 ноября, 2019, 11:05

В случае отстранения России от Евро-2020 запланированы в Санкт-Петербурге матче могут перенести в Стокгольм

Об этом сообщает The Telegraph .

В таком случае Стокгольм станет вместе с Копенгагеном вторым городом, в котором пройдут матчи группы B. Города расположены рядом, а потому такой вариант выглядит привлекательным логистически.

Заявка Стокгольма подавалась на рассмотрение УЕФА при выборе городов-хозяев турнира в 2014 году, но проиграла конкурентам при голосовании.

России грозит отстранение от Евро-2020 из-за масштабные махинации с допинг-пробами. Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало отстранить на четыре года российских спортсменов от участия во всех международных соревнований.

В Санкт-Петербурге должен состояться три матча группового раунда и четвертьфинал Евро-2020.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 в 12 различных странах.