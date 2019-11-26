Шотландия может заменить Россию на Евро-2020, - The Telegraph
Об этом сообщает The Telegraph.
Накануне стало известно, что сборную России могут отстранить от участия в финальной части чемпионата Европы по футболу 2020-го года. Если это произойдет, то россиян заменит команда Шотландии.
"После того, как Россия забронировала место на Евро-2020, ее отстранение может открыть двери для Шотландии, которая финишировала вслед в квалификационной группе", - говорится в сообщении The Telegraph.
9 декабря WADA (Всемирное антидопинговое агентство) примет или отклонит рекомендации об отстранении россиян из турнира. Позже в течение трех недель Россия будет иметь право обжаловать вердикт в CAS (Спортивный арбитражный суд).
Россия набрала 24 очка и заняла второе место в отборочной группе I, Шотландия завершила квалификацию на третьем месте с 15 зачетными баллами и не попала в фианльнои части направления. Шотландцы продолжат борьбу за путевку в плей-офф Лиги наций.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 различных странах.
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