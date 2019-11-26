 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортШотландия может заменить Россию на Евро-2020, - The Telegraph

Шотландия может заменить Россию на Евро-2020, - The Telegraph


фото: bbc.com
Сборная Шотландии может заменить команду России в финальной части Евро-2020, если ее отстранят от участия в турнире

Об этом сообщает The Telegraph.

Накануне стало известно, что сборную России могут отстранить от участия в финальной части чемпионата Европы по футболу 2020-го года. Если это произойдет, то россиян заменит команда Шотландии.

"После того, как Россия забронировала место на Евро-2020, ее отстранение может открыть двери для Шотландии, которая финишировала вслед в квалификационной группе", - говорится в сообщении The Telegraph.

9 декабря WADA (Всемирное антидопинговое агентство) примет или отклонит рекомендации об отстранении россиян из турнира. Позже в течение трех недель Россия будет иметь право обжаловать вердикт в CAS (Спортивный арбитражный суд).

Россия набрала 24 очка и заняла второе место в отборочной группе I, Шотландия завершила квалификацию на третьем месте с 15 зачетными баллами и не попала в фианльнои части направления. Шотландцы продолжат борьбу за путевку в плей-офф Лиги наций.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 различных странах.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

26 ноября, 2019 вторник

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать