Прокуратура Киевской области обжалует личное поручительство по делу Ляшко
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура 22 ноября направила в Киевский апелляционный суд апелляционную жалобу с требованием о его отмене и избрании к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время, дата рассмотрения апелляционной жалобы судом не определена.
Напомним, 6 ноября екснардеп Олег Ляшко подрался с Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".
Ляшко получил сообщение о подозрении по ст. 346 Андрею Герусу (умышленное причинение государственному или общественному деятелю средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).
Прокуратура просила суд арестовать Ляшко .
19 ноября, суд избрал экс-нардепу Олегу Ляшко меру пресечения в виде личного поручительства по делу о драке с Герусом.
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