Прокуратура Киевской области обжалует личное поручительство по делу Ляшко

25 ноября, 2019, 13:49

Прокуратура обжалует решение суда, которым бывшему народному депутату Олегу Ляшко избрана мера пресечения в виде личного поручительства

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура 22 ноября направила в Киевский апелляционный суд апелляционную жалобу с требованием о его отмене и избрании к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время, дата рассмотрения апелляционной жалобы судом не определена.

Напомним, 6 ноября екснардеп Олег Ляшко подрался с Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

Ляшко получил сообщение о подозрении по ст. 346 Андрею Герусу (умышленное причинение государственному или общественному деятелю средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).

Прокуратура просила суд арестовать Ляшко .

19 ноября, суд избрал экс-нардепу Олегу Ляшко меру пресечения в виде личного поручительства по делу о драке с Герусом.