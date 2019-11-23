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Espreso.tvОбществоТрюдо назвал Голодомор геноцидом, призванным сломить волю украинского народа

Трюдо назвал Голодомор геноцидом, призванным сломить волю украинского народа


фото: ukrinform.ua
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением к годовщине Голодомора и назвал его геноцидом украинского народа

Об этом сообщает "Укринформ" .

"С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим начал кампанию морения голодом по всей Украине. Миллионы людей погибли, многие другие были арестованы, депортированы или казнены в результате геноцида, призванного сломать их волю", - сказал Трюдо.

Канадский премьер подчеркнул, что преступления Голодомора слишком долго скрывали и замалчивали.

"Слишком долго виновники Голодомора отрицали его существование и скрывали от международного сообщества истинный масштаб невероятных страданий. Каждый из нас должен обеспечить, чтобы их истории никогда не были стерты. Только помня погибших женщин, мужчин и детей, мы можем предотвратить будущие массовые преступления и защитить права человека, где бы им не угрожала опасность ", - сказал Трюдо.

Он призвал всех канадцев "почтить память жертв Голодомора и подумать о том, как много украинское общество Канады делает для улучшения нашего государства".

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