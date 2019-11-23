Трюдо назвал Голодомор геноцидом, призванным сломить волю украинского народа
Об этом сообщает "Укринформ" .
"С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим начал кампанию морения голодом по всей Украине. Миллионы людей погибли, многие другие были арестованы, депортированы или казнены в результате геноцида, призванного сломать их волю", - сказал Трюдо.
Канадский премьер подчеркнул, что преступления Голодомора слишком долго скрывали и замалчивали.
"Слишком долго виновники Голодомора отрицали его существование и скрывали от международного сообщества истинный масштаб невероятных страданий. Каждый из нас должен обеспечить, чтобы их истории никогда не были стерты. Только помня погибших женщин, мужчин и детей, мы можем предотвратить будущие массовые преступления и защитить права человека, где бы им не угрожала опасность ", - сказал Трюдо.
Он призвал всех канадцев "почтить память жертв Голодомора и подумать о том, как много украинское общество Канады делает для улучшения нашего государства".
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- Утром 23 ноября Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
- Позже президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях памяти у Национального музея Голодомора-геноцида.
- Активисты "Объединения добровольцев" и "Всемирного движения патриотов Украины" устроили под российским посольством в Киеве акцию ко Дню памяти жертв Голодомора.
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