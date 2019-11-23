Россия убивала украинцев тогда и продолжает делать это сейчас: под российским посольством прошла акция к годовщине Голодомора

23 ноября, 2019, 18:49

Активисты "Объединения добровольцев" и "Всемирного движения патриотов Украины" устроили под российским посольством в Киеве акцию ко Дню памяти жертв голодоморов

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Активисты обклеили забор у российского посольства баннерами с надписью "Голодомор 1932-1933. Помним. Отомстим".

Участники акции пояснили, что ее цель - напомнить об ответственности в Голодоморе СССР, правопреемницей которого является современная Россия.

"Мы уже пятый год подряд проводим такую акцию у российского посольства. Так напоминаем обществу и самим себе, кто виноват в этих смертях, ведь большое количество и взрослых, и малых во времена Голодомора погибли очень жестокой смертью. Россия убивала украинцев тогда и продолжает делать это и сейчас, только другим способом", - говорится в заявлении участников мероприятия.

Аналогичные акции анонсировались и у дипломатических представительств России в других городах: Харькове, Львове, Одессе.

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