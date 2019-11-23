Россия убивала украинцев тогда и продолжает делать это сейчас: под российским посольством прошла акция к годовщине Голодомора
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Активисты обклеили забор у российского посольства баннерами с надписью "Голодомор 1932-1933. Помним. Отомстим".
Участники акции пояснили, что ее цель - напомнить об ответственности в Голодоморе СССР, правопреемницей которого является современная Россия.
"Мы уже пятый год подряд проводим такую акцию у российского посольства. Так напоминаем обществу и самим себе, кто виноват в этих смертях, ведь большое количество и взрослых, и малых во времена Голодомора погибли очень жестокой смертью. Россия убивала украинцев тогда и продолжает делать это и сейчас, только другим способом", - говорится в заявлении участников мероприятия.
Аналогичные акции анонсировались и у дипломатических представительств России в других городах: Харькове, Львове, Одессе.
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- Утром 23 ноября Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
- Позже президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях памяти у Национального музея Голодомора-геноцида.
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