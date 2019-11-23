 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский положил колоски скорби на Михайловской площади

Зеленский положил колоски скорби на Михайловской площади

Утром субботы, 23 ноября 2019 года, президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине

Об этом со ссылкой на пресс-служб действующего главы государства передает Эспрессо.TV.

Президентская чета положила памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора, что на Михайловской площади в Киеве.

Читайте также: Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом

Также Владимир и Елена Зеленская почтили память погибших минутой молчания.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2019 суббота

22 ноября, 2019 пятница

больше новостей

23 ноября, 2019 суббота

22 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать