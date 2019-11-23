Зеленский положил колоски скорби на Михайловской площади
23 ноября, 2019, 11:15
Утром субботы, 23 ноября 2019 года, президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине
Об этом со ссылкой на пресс-служб действующего главы государства передает Эспрессо.TV.
Президентская чета положила памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора, что на Михайловской площади в Киеве.
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Также Владимир и Елена Зеленская почтили память погибших минутой молчания.
- В 15:40 президент прибудет на траурные мероприятия в Национальный музей Голодомора-геноцида.
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