Зеленский положил колоски скорби на Михайловской площади

23 ноября, 2019, 11:15

Об этом со ссылкой на пресс-служб действующего главы государства передает Эспрессо.TV.

Президентская чета положила памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора, что на Михайловской площади в Киеве.

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Также Владимир и Елена Зеленская почтили память погибших минутой молчания.