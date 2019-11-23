Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом

23 ноября, 2019, 09:00

23 ноября, в четвертую субботу последнего месяца осени, Украина отмечает очередную годовщину трагедии Голодомора

Еспресо.TV предлагает вспомнить, кто и почему выступает против продолжения признания на международном уровне трагедии Голодомора как геноцида украинского народа.

Посол против историка

В октябре этого года тематика Голодомора снова оказалась на первых страницах украинских изданий. Поводом для этого стала ситуация с рассмотрением в Бундестаге признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник неожиданно выступил с обвинениями в адрес сопредседателя Немецко-украинской комиссии историков Ярослава Грицака. Возмущение посла вызвало то, что комиссия решила не участвовать в обсуждении темы Голодомора. Между тем немецкий сопредседатель этой комиссии заявил, что некоторые ее члены не считают Голодомор геноцидом.

Грицак в ответ обвинил посла в перекладывании ответственности на научных работников, в то время как посольство могло бы делать больше для распространения в Германии информации о Голодоморе.

21 октября комитет по петициям немецкого Бундестага рассмотрел петицию о признании Голодомора актом геноцида. Депутаты решили, что будут дальше изучать этот вопрос. На их позицию повлияла среди прочего неготовность немецкого МИДа признать этот факт на юридическом уровне. Хотя на политическом уровне Германия соглашается с тем, что произошло преступление против украинского народа.

Кто признал Голодомор геноцидом

Много было сделано по этому вопросу в период правления президента Виктора Ющенко. Иногда возникало впечатление, что Ющенко решил скопировать израильский опыт в отношении исторической памяти.

28 ноября 2006 г. Верховная Рада признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Голодомор признан геноцидом украинского народа почти в 20 странах мира и шести церквях.

В частности, Голодомор в Украине 1932-1933 годов признали геноцидом украинского народа такие страны, как США, Австралия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, Венгрия, Португалия.

Еще ряд стран осудил Голодомор как акт уничтожения человечества. Это - Андорра, Аргентина, Бразилия, Испания, Италия, Словакия, Чехия, Чили.

Голодомор назвали геноцидом Католическая церковь (Ватикан) и Константинопольская православная церковь.

В ноябре 2003 года сессия Генеральной ассамблеи ООН признала Голодомор национальной трагедией украинского народа. Против признания Голодомора геноцидом высказались представители России.

Также следует отметить, что Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы признали Голодомор преступлением против человечности. Однако эти два важных европейских института еще не признали Голодомор как геноцид.

Юридическое определение "геноцида" можно найти в Конвенции ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Тогда советская делегация добилась изъятию из текста Конвенции социальных и политических групп как объектов геноцида.

Итак, в Конвенции говорится о действиях, совершаемых с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу: убийство членов такой группы; нанесение тяжких телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное ее уничтожение; меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

Спор в некоторых международных организациях происходит как раз вокруг вопроса, можно ли считать Голодомор попыткой уничтожить полностью или частично украинцев.

Не только Россия

Почему отдельные страны не хотят признавать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом?

Свою роль здесь играет и позиция России, которая всячески пытается избежать ответственности за трагедию Голодомора. Есть и определенная осторожность политиков и юристов, не каждые акты массового уничтожения причисляют к "геноциду".

Россия не хочет даже на минимальном уровне признавать свою ответственность за Голодомор по нескольким причинам. Во-первых, путинский режим считает Сталина "эффективным менеджером", а не преступником. Во-вторых, признание Голодомора геноцидом или просто преступлением со стороны государства приведет к необходимости выплачивать компенсацию Украине. Ведь Россия считает себя преемником СССР. В-третьих, в России считают, что на их территории тоже был голод в этот период, а массовые смерти крестьян были вызваны якобы неурожаем.

Мы сейчас также приведем примеры нескольких стран, чья позиция в отношении трагедии Голодомора является особенной.

Своеобразной по данному вопросу является позиция Израиля. В Израиле память о трагедии Холокоста стала одной из составляющих национальной идентичности. Израиль считает, что по совокупности факторов трагедия Холокоста является уникальной. Поэтому власти этой страны не спешат признавать геноцидом Голодомор, уничтожение армян в 1915 году или резню в Руанде в 1994 году.

В начале статьи мы упомянули об обсуждении этой темы в Германии. На ее сдержанную позицию может влиять российская дипломатия. Когда активно строят "Северный поток", то нет времени и желания думать об исторических вопросах.

Турция тоже осторожно относится к теме Голодомора как геноциду, поскольку ее саму обвиняют в уничтожении армян в 1915 году. Признав Голодомор, придется определяться и по отношению к другим аналогичным трагедиям.

Армения, наоборот, ожидает от других государств прежде всего признание геноцида 1915 года. Только после этого можно будет говорить о шагах в ответ.

Так и получается, что кто-то не хочет портить отношения с Россией, кто-то прежде всего думает о своих исторических трагедиях, кто-то вообще не интересуется Восточной Европой и ее прошлым.

В данном случае более активная позиция украинского государства, дипломатического корпуса, ученых, общественных активистов может способствовать улучшению осведомленности в мире в отношении трагедии Голодомора.