Гончарук заявил о прогрессе в переговорах с МВФ

23 ноября, 2019, 19:23

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о прогрессе в переговорах Международного валютного фонда о новом кредите Украине

Об этом сообщает "Правительственный портал".

По словам Гончарука, переговоры с представителями миссии МВФ, которая находилась в Украине с 14 до 22 ноября, были конструктивными.

"Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев. Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", - сказал Гончарук. .

По словам главы миссии МВФ Рона ван Родена был достигнут прогресс и в дискуссиях о политике и реформах, которые могут быть основой новой программы МВФ, включая поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформ для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста.