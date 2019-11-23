Гончарук заявил о прогрессе в переговорах с МВФ
Об этом сообщает "Правительственный портал".
По словам Гончарука, переговоры с представителями миссии МВФ, которая находилась в Украине с 14 до 22 ноября, были конструктивными.
"Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев. Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", - сказал Гончарук. .
По словам главы миссии МВФ Рона ван Родена был достигнут прогресс и в дискуссиях о политике и реформах, которые могут быть основой новой программы МВФ, включая поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформ для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста.
- Напомним, миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев 14 ноября .
- 21 ноября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что переговоры между Украиной и Международным валютным фондом о заключении новой кредитной программы сотрудничества продолжаются в рабочем порядке, стороны приблизились к заключению нового соглашения о сотрудничестве.
- 23 ноября после очередного визита в Украину в МВФ заявили о достижениях заметного прогресса по новому траншу.
- Министр финансов Оксана Маркарова также заявила о прогрессе в переговорах между Украиной и Международным валютным фондом.
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