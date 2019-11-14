Миссия МВФ прибыла в Киев

14 ноября, 2019, 13:58

Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев сегодня, 14 ноября

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Миссия в четверг начала работу", - сообщили агентству в МВФ.

Официальная информация о сроках работы миссии пока отсутствует. Известно, что сейчас Украина ведет переговоры о возможности открытия 3-летней программы EFF на $5-6 млрд.

В правительстве и НБУ надеются, что положительное решение о новой программе будет принято уже в декабре. Тогда Украина сможет получить первый транш по программе расширенного финансирования еще до конца этого года.