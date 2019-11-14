Миссия МВФ прибыла в Киев
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Миссия в четверг начала работу", - сообщили агентству в МВФ.
Официальная информация о сроках работы миссии пока отсутствует. Известно, что сейчас Украина ведет переговоры о возможности открытия 3-летней программы EFF на $5-6 млрд.
В правительстве и НБУ надеются, что положительное решение о новой программе будет принято уже в декабре. Тогда Украина сможет получить первый транш по программе расширенного финансирования еще до конца этого года.
-
Напомним, накануне украинский олигарх Игорь Коломойский сказал в интервью изданию The New York Times, что Украине следует отказаться от евроатлантической интеграции и сотрудничества с МВФ в пользу денег из России.
-
Впоследствии министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов прокомментировал идею олигарха Игоря Коломойского отказаться от кредитов МВФ в пользу России.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-