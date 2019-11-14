 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМиссия МВФ прибыла в Киев

Миссия МВФ прибыла в Киев

Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев сегодня, 14 ноября

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Миссия в четверг начала работу", - сообщили агентству в МВФ.

Официальная информация о сроках работы миссии пока отсутствует. Известно, что сейчас Украина ведет переговоры о возможности открытия 3-летней программы EFF на $5-6 млрд.

В правительстве и НБУ надеются, что положительное решение о новой программе будет принято уже в декабре. Тогда Украина сможет получить первый транш по программе расширенного финансирования еще до конца этого года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

14 ноября, 2019 четверг

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать