Дискуссии продолжаются: МВФ сделал заявление по итогам визита миссии фонда в Украину

23 ноября, 2019, 16:57

После очередного визита в Украину в МВФ заявили о достижении заметного прогресса относительно нового транша

Об этом сообщает "Укринформ".

В представительстве МВФ в Украине со ссылкой на заявление руководителя миссии Международного валютного фонда Рона ван Родена, отметили, что дискуссии по новой программе, будут продолжаться на следующей неделе.

"Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ. Среди таких шагов - меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии продлятся на следующими недели", - говорится в заявлении.

По словам руководителя миссии МВФ, команда специалистов фонда провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины.

"Миссия МВФ отдала должное существенном прогресса, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики", - заверил ван Роден.