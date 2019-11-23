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Espreso.tvОбществоДискуссии продолжаются: МВФ сделал заявление по итогам визита миссии фонда в Украину

Дискуссии продолжаются: МВФ сделал заявление по итогам визита миссии фонда в Украину


фото: ukrinform.ua
После очередного визита в Украину в МВФ заявили о достижении заметного прогресса относительно нового транша

Об этом сообщает "Укринформ".

В представительстве МВФ в Украине со ссылкой на заявление руководителя миссии Международного валютного фонда Рона ван Родена, отметили, что дискуссии по новой программе, будут продолжаться на следующей неделе.

"Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ. Среди таких шагов - меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии продлятся на следующими недели", - говорится в заявлении.

По словам руководителя миссии МВФ, команда специалистов фонда провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины.

"Миссия МВФ отдала должное существенном прогресса, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики", - заверил ван Роден.

  • Напомним, миссия Международного валютного фонда прибыла в Киеве 14 ноября.
  • 21 ноября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что переговоры между Украиной и Международным валютным фондом о заключении новой кредитной программы сотрудничества продолжаются в рабочем порядке, стороны приблизились к заключению нового соглашения о сотрудничестве.
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