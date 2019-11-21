Украина и МВФ близки к заключению нового соглашения - Гончарук

21 ноября, 2019, 11:38

Переговоры между Украиной и Международным валютным фондом о заключении новой кредитной программы сотрудничества продолжаются в рабочем порядке, стороны приблизились к заключению нового соглашения о сотрудничестве

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время пресс-брифинга по итогам заседания правительства, передает hromadske .

"Мы достаточно близко подошли к достижению договоренности с коллегами на рабочем уровне", - сообщил Гончарук.

В то же время премьер-министр заявил, что не будет комментировать точных сроков и деталей новой кредитной программы, а длительные переговоры с фондом Гончарук назвал нормой.