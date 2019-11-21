Украина и МВФ близки к заключению нового соглашения - Гончарук
21 ноября, 2019, 11:38
Переговоры между Украиной и Международным валютным фондом о заключении новой кредитной программы сотрудничества продолжаются в рабочем порядке, стороны приблизились к заключению нового соглашения о сотрудничестве
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время пресс-брифинга по итогам заседания правительства, передает hromadske .
"Мы достаточно близко подошли к достижению договоренности с коллегами на рабочем уровне", - сообщил Гончарук.
В то же время премьер-министр заявил, что не будет комментировать точных сроков и деталей новой кредитной программы, а длительные переговоры с фондом Гончарук назвал нормой.
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Напомним, миссия Международного валютного фонда прибыла в Киеве 14 ноября .
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