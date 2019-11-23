Измены нет: Маркарова об итогах визита миссии МВФ в Украину

23 ноября, 2019, 17:55

Министр финансов Оксана Маркарова заявила о прогрессе в переговорах между Украиной и Международным валютным фондом

Об этом Макарова сообщила в facebook и обнародовала текст заявления МВФ по итогам визита миссии фонда.

"Коллеги из МВФ завершили работу в Киеве и опубликовали заявление по завершению миссии. Минфин подтверждает достигнуты значительный прогресс и согласование очень многих параметров будущей программы", - отметила министр.

Маркарова обратила внимание, что в заявлении миссии МВФ не идет речи об "измене", напротив - активно продвигается согласование программы.

"Кто регулярно читает заявления, заметили, что в ней нет фразы после "но". Измены нет. Активно продвигаемся к согласованию программы", - написала Маркарова.