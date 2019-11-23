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Espreso.tvОбществоИзмены нет: Маркарова об итогах визита миссии МВФ в Украину

Измены нет: Маркарова об итогах визита миссии МВФ в Украину


фото: ukrinform.ua
Министр финансов Оксана Маркарова заявила о прогрессе в переговорах между Украиной и Международным валютным фондом

Об этом Макарова сообщила в facebook и обнародовала текст заявления МВФ по итогам визита миссии фонда.

"Коллеги из МВФ завершили работу в Киеве и опубликовали заявление по завершению миссии. Минфин подтверждает достигнуты значительный прогресс и согласование очень многих параметров будущей программы", - отметила министр.

Маркарова обратила внимание, что в заявлении миссии МВФ не идет речи об "измене", напротив - активно продвигается согласование программы.

"Кто регулярно читает заявления, заметили, что в ней нет фразы после "но". Измены нет. Активно продвигаемся к согласованию программы", - написала Маркарова.

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