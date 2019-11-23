Измены нет: Маркарова об итогах визита миссии МВФ в Украину
23 ноября, 2019, 17:55
Министр финансов Оксана Маркарова заявила о прогрессе в переговорах между Украиной и Международным валютным фондом
Об этом Макарова сообщила в facebook и обнародовала текст заявления МВФ по итогам визита миссии фонда.
"Коллеги из МВФ завершили работу в Киеве и опубликовали заявление по завершению миссии. Минфин подтверждает достигнуты значительный прогресс и согласование очень многих параметров будущей программы", - отметила министр.
Маркарова обратила внимание, что в заявлении миссии МВФ не идет речи об "измене", напротив - активно продвигается согласование программы.
"Кто регулярно читает заявления, заметили, что в ней нет фразы после "но". Измены нет. Активно продвигаемся к согласованию программы", - написала Маркарова.
- Напомним, миссия Международного валютного фонда прибыла в Киеве 14 ноября.
- 21 ноября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что переговоры между Украиной и Международным валютным фондом о заключении новой кредитной программы сотрудничества продолжаются в рабочем порядке, стороны приблизились к заключению нового соглашения о сотрудничестве.
- 23 ноября после очередного визита в Украину в МВФ заявили о достижениях заметного прогресса по новому траншу.
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