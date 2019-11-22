Евро-2020: известны потенциальные соперники сборной Украины
Об этом сообщает football.ua.
Состоялась жеребьевка плей-офф раунда Евро-2020, на котором решалась судьба лучших представителей групп Лиги наций-2018/19, в частности тех, кто не пробился ранее на Евро-2020 из-за квалификационного раунда.
По результатам жеребьевки, сборная Румынии попала в Путь А, где в полуфинале встретится с Исландией. Во втором полуфинале сыграют национальные команды Болгарии и Венгрии.
Так что Венгрия также является страной-хозяйкой Евро-2020 (матчи пройдут в Будапеште), победитель плей-офф этого пути сыграет на чемпионате Европы в группе С, или же в группе F. Победитель финала Пути D тоже отправится в одну из этих двух групп (зависит от победителя Пути А).
Соперником сборной Украины на Евро-2020 из четвертой корзины может стать национальная команда Исландии, Румынии, Болгарии, Беларуси, Грузии, Косово или Северной Македонии.
- 20 ноября стало известно, что из третьей корзины, на жеребьевке финальной части Евро-2020, сборной Украины могут выпасть Португалия , Турция, Австрия, Швеция или Чехия.
- 20 ноября хавбек сборной Бельгии Кевин де Брюйне заявил, что не в восторге от того, что знает соперников по финальной части Евро-2020 перед жеребьевкой турнира .
- Ранее стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- Кроме этого, определились 20 участников чемпионата Европы по футболу, еще 4 сборные попадут в финальную часть через стыковые матчи.
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