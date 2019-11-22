Евро-2020: известны потенциальные соперники сборной Украины

22 ноября, 2019, 13:57

После жеребьевки стыковых матчей Евро-2020 круг возможных соперников сборной Украины в финальной части турнира уменьшился вдвое

Об этом сообщает football.ua.

Состоялась жеребьевка плей-офф раунда Евро-2020, на котором решалась судьба лучших представителей групп Лиги наций-2018/19, в частности тех, кто не пробился ранее на Евро-2020 из-за квалификационного раунда.

По результатам жеребьевки, сборная Румынии попала в Путь А, где в полуфинале встретится с Исландией. Во втором полуфинале сыграют национальные команды Болгарии и Венгрии.

Так что Венгрия также является страной-хозяйкой Евро-2020 (матчи пройдут в Будапеште), победитель плей-офф этого пути сыграет на чемпионате Европы в группе С, или же в группе F. Победитель финала Пути D тоже отправится в одну из этих двух групп (зависит от победителя Пути А).

Соперником сборной Украины на Евро-2020 из четвертой корзины может стать национальная команда Исландии, Румынии, Болгарии, Беларуси, Грузии, Косово или Северной Македонии.