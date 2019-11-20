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Espreso.tvСпортЕвро-2020: какие сборные вышли в финальную часть турнира по итогам отбора

Евро-2020: какие сборные вышли в финальную часть турнира по итогам отбора


фото: uefa.com
Определились 20 участников чемпионата Европы по футболу, еще 4 сборные попадут в финальную часть через стыковые матчи

Об этом сообщает Еспресо.TV .

19 ноября завершился квалификационный раунд Евро-2020, 20 из 24 национальных команд, которые примут участие в чемпионате Европы уже известны, еще 4 мы узнаем после стыковых матчей.

Сборная Украины удачно провела отборочный цикл турнира, и гарантировала себе место в первой корзине, ведь попала в шестерку лучших команд квалификации по сумме набранных пунктов. Компанию Украине в первой корзине составили Бельгия, Италия, Англия, Германия и Испания.

Во вторую корзину попали сборные, которые в основном тоже завершили отбор на первой строчке, но зачетных пунктов набрали меньше. Среди них сборные Франции, Польши, Швейцарии, Хорватии, Нидерландов и России.

В третьей корзине расположились национальные команды Португалии, Турции, Дании, Австрии, Швеции и Чехии.

Полный состав четвертой корзины пока неизвестен, здесь сыграют команды Уэльса и Финляндии, а также четыре победителя стыковых матчей, которые определятся весной.

Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина
Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия
Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия
Корзина 4: Уэльс, Финляндия + четыре победителя плей-офф

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