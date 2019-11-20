УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Евро-2020: кто среди потенциальных соперников Украины

20 ноября, 2019, 16:50

Во время жеребьевки финальной части чемпионата Европы по футболу сборная Украины будет находиться в первой корзине

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Сборная Украины, благодаря удачному выступлению в отборочном турнире Евро-2020 попала в первую корзину, где также оказались Бельгия, Италия, Англия, Германия и Испания. С этими сборными команда Андрея Шевченко не сможет встретиться на групповом раунде.

Также заранее известно, что украинцам со второй корзины в соперники досталась сборная Нидерландов, из-за распределения УЕФА сборных по странам-хозяйкам матчей финальной части.

С третьей корзины украинцы не сыграют с Данией, которая также будет принимать матчи Евро-2020, а с четвертого ей не достанутся Уэльс и Финляндия.

Таким образом, с третьей корзины наша команда может сыграть с Португалией, Турцией, Австрией, Швецией и Чехией, а с четвертой - с четырьмя победителями стыковых матчей, которые состоятся весной 2020 года.

Состав корзин при жеребьевке Евро-2020

Корзина 1: Бельгия, Италия (хозяин), Англия (хозяин), Германия (хозяин), Испания (хозяин), Украина.

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия (хозяин), Россия (хозяин).

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания (хозяин), Австрия, Швеция, Чехия.

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победители стыковых матчей путей А, В, С и D.

Жеребьевка финальной части чемпионата Европы состоится 30 ноября в Бухаресте.