УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Евро-2020: кто среди потенциальных соперников Украины
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Сборная Украины, благодаря удачному выступлению в отборочном турнире Евро-2020 попала в первую корзину, где также оказались Бельгия, Италия, Англия, Германия и Испания. С этими сборными команда Андрея Шевченко не сможет встретиться на групповом раунде.
Также заранее известно, что украинцам со второй корзины в соперники досталась сборная Нидерландов, из-за распределения УЕФА сборных по странам-хозяйкам матчей финальной части.
С третьей корзины украинцы не сыграют с Данией, которая также будет принимать матчи Евро-2020, а с четвертого ей не достанутся Уэльс и Финляндия.
Таким образом, с третьей корзины наша команда может сыграть с Португалией, Турцией, Австрией, Швецией и Чехией, а с четвертой - с четырьмя победителями стыковых матчей, которые состоятся весной 2020 года.
Состав корзин при жеребьевке Евро-2020
Корзина 1: Бельгия, Италия (хозяин), Англия (хозяин), Германия (хозяин), Испания (хозяин), Украина.
Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия (хозяин), Россия (хозяин).
Корзина 3: Португалия, Турция, Дания (хозяин), Австрия, Швеция, Чехия.
Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победители стыковых матчей путей А, В, С и D.
Жеребьевка финальной части чемпионата Европы состоится 30 ноября в Бухаресте.
- 20 ноября хавбек сборной Бельгии Кевин де Брюйне заявил, что не в восторге от того, что знает соперников по финальной части Евро-2020 перед жеребьевкой турнира .
- Ранее стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- Кроме этого, определились 20 участников чемпионата Европы по футболу, еще 4 сборные попадут в финальную часть из-за стыковых матчей.
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