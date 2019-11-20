Лидер сборной Бельгии жестко раскритиковал УЕФА за формирование групп на Евро 2020
20 ноября, 2019, 15:29
Хавбек сборной Бельгии Кевин де Брюйне не в восторге от того, что знает соперников по финальной части Евро-2020 перед жеребьевкой турнира
Об этом сообщает Het Laatste Nieuws .
Полузащитник сборной Бельгии и английского "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне выразил недовольство тем, что соперники по группе на Евро-2020 известны до жеребьевки турнира.
"Это позор, что все уже определено. Для меня это выглядит как искажение турнира. Футбол все больше и больше становится бизнесом", - заявил хавбек.
Известно, что бельгийцы на Евро-2020 сыграют в группе B с Россией и Данией, а также с Уэльсом или Финляндией.
- 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- Кроме этого, определились 20 участников чемпионата Европы по футболу, еще 4 сборные попадут в финальную часть через стыковые матчи.
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