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Espreso.tvОбществоУбийство 11-летнего ребенка в Одесской области: полиция возобновила хронологию. Инфографика

Убийство 11-летнего ребенка в Одесской области: полиция возобновила хронологию. Инфографика

Найти Дарью Лукьяненко и установить личность преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, которая позволила посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе

Об этом сообщил заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Отмечается, что во время поисков полиция опросила более 2000 жителей поселка и провела обзор тысячи квадратных метров местности.

Напомним, 13 июня в 14.00 Дарья пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась.

19 июня тело ребенка получили с выгребной ямы.

Подозреваемый в убийстве - 22-летний местный житель Николай Тарасов. Он задержан, его перевезли в Одессу. Мужчине грозит пожизненное заключение.

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Подозреваемый Дмитрий Тарасов

 

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