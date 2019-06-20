Убийство 11-летнего ребенка в Одесской области: полиция возобновила хронологию. Инфографика
20 июня, 2019, 10:46
Найти Дарью Лукьяненко и установить личность преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, которая позволила посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе
Об этом сообщил заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
Отмечается, что во время поисков полиция опросила более 2000 жителей поселка и провела обзор тысячи квадратных метров местности.
Напомним, 13 июня в 14.00 Дарья пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась.
19 июня тело ребенка получили с выгребной ямы.
Подозреваемый в убийстве - 22-летний местный житель Николай Тарасов. Он задержан, его перевезли в Одессу. Мужчине грозит пожизненное заключение.
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Подозреваемый Дмитрий Тарасов
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