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Espreso.tvСпортВ "Динамо" возмущены наказанием за расизм болельщиков в отношении Тайсона

В "Динамо" возмущены наказанием за расизм болельщиков в отношении Тайсона


фото: facebook.com/wbc.kyiv
"Динамо" не согласно с наказанием клуба за расизм болельщиков в отношении бразильского футболиста "Шахтера" Тайсона и обжалует решение

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Киевский клуб после решения Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола о наказании матчем без зрителей и штрафом в 500 тыс. грн, выступил с официальным заявлением, в котором назвал вердикт несправедливым.

"Указанное решение является ярким примером избирательного футбольного правосудия, поскольку оно было принято вопреки принципам полноты, объективности и всесторонности рассмотрения дел и в нарушение устоявшейся дисциплинарной практики органов УАФ и УЕФА. До сих пор не закончено расследование уголовного производства по фактам событий на ОСК "Металлист", что делает невозможным определение виновности или невиновности лиц", - заявили в "Динамо".

В киевском клубе также назвали беспрецедентным факт наказания домашним матчем без зрителей, при условии, что инцидент произошел в гостевой игре.

"Наказание в виде проведения домашнего матча без зрителей за возможные нарушения, которые могли иметь место во время выездной игры - является беспрецедентным, поскольку практика отечественных и европейских дисциплинарных органов свидетельствует о применении подобных санкций исключительно по следующим выездным матчам Несомненно, такое неправомерное решение будет обжаловано нашим клубом в определенные регламентные сроки", - говорится в заявлении.

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