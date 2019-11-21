В "Динамо" возмущены наказанием за расизм болельщиков в отношении Тайсона
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Киевский клуб после решения Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола о наказании матчем без зрителей и штрафом в 500 тыс. грн, выступил с официальным заявлением, в котором назвал вердикт несправедливым.
"Указанное решение является ярким примером избирательного футбольного правосудия, поскольку оно было принято вопреки принципам полноты, объективности и всесторонности рассмотрения дел и в нарушение устоявшейся дисциплинарной практики органов УАФ и УЕФА. До сих пор не закончено расследование уголовного производства по фактам событий на ОСК "Металлист", что делает невозможным определение виновности или невиновности лиц", - заявили в "Динамо".
В киевском клубе также назвали беспрецедентным факт наказания домашним матчем без зрителей, при условии, что инцидент произошел в гостевой игре.
"Наказание в виде проведения домашнего матча без зрителей за возможные нарушения, которые могли иметь место во время выездной игры - является беспрецедентным, поскольку практика отечественных и европейских дисциплинарных органов свидетельствует о применении подобных санкций исключительно по следующим выездным матчам Несомненно, такое неправомерное решение будет обжаловано нашим клубом в определенные регламентные сроки", - говорится в заявлении.
- Напомним, 10 ноября "Шахтер" победил "Динамо" в матче, который прерывался из-за расистских выкриков киевских фанов.
- 14 ноября фаны "Динамо" заявили, что во время матча с "Шахтером" не имитировали обезьяньи крики в адрес Тайсона, а устроили акцию в поддержку редкого вида сов.
- 21 ноября Тайсон был дисквалифицирован на одну игру за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо".
- Также было решено, что из-за расистских выкриков болельщиков "Динамо" в адрес бразильского футболиста "Шахтера" Тайсона киевский клуб сыграет один матч при пустых трибунах .
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