"Шахтер" победил "Динамо" в матче с расистским скандалом
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Харькове "Шахтер" вышел вперед на 18-й минуте - после углового гол забил Сергей Кривцов.
На 75-й минуте арбитр Николай Балакин остановил матч из-за расистских выкриков болельщиков "Динамо", которые довели до слез бразильских легионеров "Шахтера" - Тайсона и Дентиньо. Команды 5 минут находились в подтрибунном помещении, после чего игра возобновилась.
"Шахтер" доигрывал матч в меньшинстве - рефери сразу после вынужденного перерыва удалил с поля Тайсона за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо".
Несмотря на это, "Шахтер" победил "Динамо" 1:0, набрал 40 очков и укрепил лидерство в чемпионате Украины. "Динамо" с 27 пунктами опустилось на четвертое место. Киевлян также опережают "Десна", у которой также 27 пунктов и "Заря", которая имеет 20 очков.
Чемпионат Украины
14-й тур
10 ноября
"Шахтер" - "Динамо" 1:0
Гол: Кривцов, 18
Удаление: Тайсон, 85 ( "Шахтер")
- Напомним, 10 ноября "Заря" победила "Колос" в матче дома с пенальти и удалениями и опередила "Динамо" в турнирной таблице.
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