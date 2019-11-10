"Шахтер" победил "Динамо" в матче с расистским скандалом

10 ноября, 2019, 18:56

В 14-м туре чемпионата Украины "Шахтер" победил "Динамо" в матче, который прерывался из-за расистских выкриков киевских фанов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Харькове "Шахтер" вышел вперед на 18-й минуте - после углового гол забил Сергей Кривцов.

На 75-й минуте арбитр Николай Балакин остановил матч из-за расистских выкриков болельщиков "Динамо", которые довели до слез бразильских легионеров "Шахтера" - Тайсона и Дентиньо. Команды 5 минут находились в подтрибунном помещении, после чего игра возобновилась.

"Шахтер" доигрывал матч в меньшинстве - рефери сразу после вынужденного перерыва удалил с поля Тайсона за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо".

Несмотря на это, "Шахтер" победил "Динамо" 1:0, набрал 40 очков и укрепил лидерство в чемпионате Украины. "Динамо" с 27 пунктами опустилось на четвертое место. Киевлян также опережают "Десна", у которой также 27 пунктов и "Заря", которая имеет 20 очков.

Чемпионат Украины

14-й тур

10 ноября

"Шахтер" - "Динамо" 1:0

Гол: Кривцов, 18

Удаление: Тайсон, 85 ( "Шахтер")