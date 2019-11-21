Футболиста "Шахтера" Тайсона дисквалифицировали за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо"

21 ноября, 2019, 12:47

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон дисквалифицирован на одну игру за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо"

Об этом сообщает "Трибуна".

По информации издания, соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.

10 ноября в матче чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" Тайсона удалили за неприличный жест в адрес болельщиков киевского клуба. Он им показал средний палец в ответ на якобы расистские выкрики в его адрес.

Таким образом, Тайсон пропустит матч чемпионата Украины против "Львова", который состоится 22 ноября.