Футболиста "Шахтера" Тайсона дисквалифицировали за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо"
21 ноября, 2019, 12:47
Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон дисквалифицирован на одну игру за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо"
Об этом сообщает "Трибуна".
По информации издания, соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.
10 ноября в матче чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" Тайсона удалили за неприличный жест в адрес болельщиков киевского клуба. Он им показал средний палец в ответ на якобы расистские выкрики в его адрес.
Таким образом, Тайсон пропустит матч чемпионата Украины против "Львова", который состоится 22 ноября.
- Напомним, 10 ноября "Шахтер" победил "Динамо" в матче, который прерывался из-за расистских выкриков киевских фанов.
- 13 ноября стало известно, что Тайсону грозит трехматчевая дисквалификация за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо".
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