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Espreso.tvСпорт"Динамо" наказали матчем без зрителей за расистские выкрики болельщиков в адрес Тайсона

"Динамо" наказали матчем без зрителей за расистские выкрики болельщиков в адрес Тайсона


фото: facebook.com/wbc.kyiv
Из-за расистских выкриков болельщиков "Динамо" в адрес бразильского футболиста "Шахтера" Тайсона киевский клуб сыграет один матч при пустых трибунах

Об этом сообщает "Трибуна".

Соответствующее решение сегодня, 21 ноября, принял контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.

"Динамо" сыграет один домашний матч чемпионата Украины при пустых трибунах, кроме этого киевский клуб заплатит 500 тыс. грн штрафа. Ближайшая домашняя игра "Динамо" запланирована на 24 ноября против "Мариуполя".

10 ноября во время матча чемпионата Украины арбитр остановил игру из-за расистских выкриков болельщиков киевского клуба в адрес бразильского футболиста "Шахтера" Тайсона. В ответ он показал болельщикам неприличный жест и был удален с поля.

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