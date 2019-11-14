Имитировали крики совы, а не обезьяны: ультрас "Динамо" ошарашили заявлением о расистском скандале с Тайсоном

14 ноября, 2019, 11:16

Фаны "Динамо" утверждают, что во время матча с "Шахтером" не имитировали обезьяньи крики в адрес бразильца Тайсона, а устроили акцию в поддержку редкого вида сов

Об этом фаны сообщили в сообществе WBC Ультрас "Динамо" в facebook.

Болельщики заверили, что их поведение во время матча чемпионата Украины с "Шахтером" было ошибочно признано расистским. Фаны утверждают, что выкрики с трибун, которые восприняли, как имитацию обезьяньих криков в адрес бразильского футболиста "Шахтера" Тайсона, на самом деле были акцией в поддержку редкого вида сов.

"Мы, фанаты "Динамо", обращаемся к фанатскому сообществу Украины и ко всем неравнодушным с просьбой поддержать нашу борьбу за сохранение редкого вида северных пятнистых сов. На данный момент в мире осталось всего 18 птиц этого вида. Мы приложим все усилия, чтобы северные пятнистые совы не исчезли с лица нашей планеты", - говорится в заявлении ультрас.

Фанаты утверждают, что на матче в Харькове стюарды не позволили им пронести баннер в поддержку сов, поэтому не все смогли правильно трактовать акцию. Кроме того, ультрас запустили в соцсетях хэштег #savenorthernspottedowl.