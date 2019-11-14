Имитировали крики совы, а не обезьяны: ультрас "Динамо" ошарашили заявлением о расистском скандале с Тайсоном
Об этом фаны сообщили в сообществе WBC Ультрас "Динамо" в facebook.
Болельщики заверили, что их поведение во время матча чемпионата Украины с "Шахтером" было ошибочно признано расистским. Фаны утверждают, что выкрики с трибун, которые восприняли, как имитацию обезьяньих криков в адрес бразильского футболиста "Шахтера" Тайсона, на самом деле были акцией в поддержку редкого вида сов.
"Мы, фанаты "Динамо", обращаемся к фанатскому сообществу Украины и ко всем неравнодушным с просьбой поддержать нашу борьбу за сохранение редкого вида северных пятнистых сов. На данный момент в мире осталось всего 18 птиц этого вида. Мы приложим все усилия, чтобы северные пятнистые совы не исчезли с лица нашей планеты", - говорится в заявлении ультрас.
Фанаты утверждают, что на матче в Харькове стюарды не позволили им пронести баннер в поддержку сов, поэтому не все смогли правильно трактовать акцию. Кроме того, ультрас запустили в соцсетях хэштег #savenorthernspottedowl.
- 10 ноября "Шахтер" победил "Динамо" в матче, который прерывался из-за расистских выкриков киевских фанов.
- 12 ноября стало известно, что FIFPro требует отменить красную карточку бразильского футболиста "Шахтера" Тайсона, полученную за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо".
- 13 ноября Тайсону грозит трехматчевая дисквалификация за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо".
- 13 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что расистский скандал в матче "Шахтер" - "Динамо" не повлиял на атмосферу в национальной команде.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-