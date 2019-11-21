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Espreso.tvСпорт"Шахтер" оштрафовали за объявления на стадионе на русском языке

"Шахтер" оштрафовали за объявления на стадионе на русском языке


фото: shakhtar.com
"Шахтер" заплатит штраф 20 тыс. грн за объявления на стадионе "Металлист" в Харькове на русском языке во время матча чемпионата Украины с "Динамо"

Об этом сообщает "Футбол 24".

10 ноября во время игры между "Шахтером" и "Динамо" в Харькове арбитр Николай Балакин несколько раз просил сделать объявление о недопустимости проявлений расизма. Они прозвучали на русском, а не украинском языке. Это вызвало возмущение у многих болельщиков, которые обратили на этот факт внимание.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола решил наказать "Шахтер" за объявления на государственном языке на 20 тыс. грн.

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