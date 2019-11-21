"Шахтер" оштрафовали за объявления на стадионе на русском языке
21 ноября, 2019, 16:39
"Шахтер" заплатит штраф 20 тыс. грн за объявления на стадионе "Металлист" в Харькове на русском языке во время матча чемпионата Украины с "Динамо"
Об этом сообщает "Футбол 24".
10 ноября во время игры между "Шахтером" и "Динамо" в Харькове арбитр Николай Балакин несколько раз просил сделать объявление о недопустимости проявлений расизма. Они прозвучали на русском, а не украинском языке. Это вызвало возмущение у многих болельщиков, которые обратили на этот факт внимание.
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола решил наказать "Шахтер" за объявления на государственном языке на 20 тыс. грн.
- Напомним, 10 ноября "Шахтер" победил "Динамо" в матче, который прерывался из-за расистских выкриков киевских фанов.
- 14 ноября фаны "Динамо" заявили, что во время матча с "Шахтером" не имитировали обезьяньи крики в адрес Тайсона, а устроили акцию в поддержку редкого вида сов.
- 21 ноября Тайсон был дисквалифицирован на одну игру за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо".
- Также было решено, что через расистские выкрики болельщиков "Динамо" в адрес бразильского футболиста "Шахтера" Тайсона киевский клуб сыграет один матч при пустых трибунах
- "Динамо" не согласен с наказанием клуба за расизм болельщиков относительно Тайсона и обжалует решение.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?