"Никаких условий нет", - Зеленский о возвращении кораблей

21 ноября, 2019, 10:19

Никаких соглашений или обязательств при этом он не подписывал

На брифинге в Очакове Владимир Зеленский сообщил, что страна-оккупант вернула Украине корабли без обязательств.

"Я договорился без всяких условий, а просто по телефону. Я ничего нигде не подписывал, ничего не обещал. Но мне кажется, и нам всем, я знаю это, что мы правы в этой ситуации. Поэтому наши ребята должны были вернуться. И я благодарен всем, кто это сделал. Никаких условий нет", - подчеркнул президент.