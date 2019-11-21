"Никаких условий нет", - Зеленский о возвращении кораблей
21 ноября, 2019, 10:19
Никаких соглашений или обязательств при этом он не подписывал
На брифинге в Очакове Владимир Зеленский сообщил, что страна-оккупант вернула Украине корабли без обязательств.
"Я договорился без всяких условий, а просто по телефону. Я ничего нигде не подписывал, ничего не обещал. Но мне кажется, и нам всем, я знаю это, что мы правы в этой ситуации. Поэтому наши ребята должны были вернуться. И я благодарен всем, кто это сделал. Никаких условий нет", - подчеркнул президент.
- Напомним, сегодня ночью, Зеленский провел брифинг в Очакове после возвращения захваченных кораблей Россией, где высказался о новом скандале в своей партии , украинском кораблестроении и даже проверил состояние дорог в городе.
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