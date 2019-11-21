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Espreso.tvВойна с РФ"Никаких условий нет", - Зеленский о возвращении кораблей

"Никаких условий нет", - Зеленский о возвращении кораблей


фото: Прес-служба президента України
Никаких соглашений или обязательств при этом он не подписывал

На брифинге в Очакове Владимир Зеленский сообщил, что страна-оккупант вернула Украине корабли без обязательств.

"Я договорился без всяких условий, а просто по телефону. Я ничего нигде не подписывал, ничего не обещал. Но мне кажется, и нам всем, я знаю это, что мы правы в этой ситуации. Поэтому наши ребята должны были вернуться. И я благодарен всем, кто это сделал. Никаких условий нет", - подчеркнул президент.

 
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