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Espreso.tvОбщество"А когда была дорога?" - Зеленский поругал мэра Очакова

"А когда была дорога?" - Зеленский поругал мэра Очакова


фото: Прес-служба президента України
Зеленский пообщался с мэром Очакова об отсутствии в городе дорог

Диалог между мэром города Сергеем Бычковым и президентом произошел во время пресс-конференции Зеленского на базе кораблей в городе Очаков, передает Еспресо.TV.

После встречи захваченных Россией кораблей президент Зеленский выразил свое недовольство состоянием дорог в городе: "Сейчас стоим здесь в Очакове, а рядом нет мэра, я хотел вас спросить, есть ли мэр? В городе Очаков нет дорог, вот мы ехали. Нет дорог!"

На что мэр города Очаков Сергей Бычков ответил: "Не знаю, как вы ехали, нет одного спуска, где вы спускались в военный порт, потому что там идет ремонт ливневой канализации."

"Ну там совсем нет дорог, можете спросить послов, мы ехали, там нет дорог. Мы не могли проехать к вам совсем", - оборвал мэра Зеленский.

"Там если трасса, то трасса государственного значения", - попытался объяснить Бычков, и президент спросил мэра, почему дороги совсем нет поблизости военной базы, на что получил ответ, что ее нет, потому что она ремонтируется.

"А сколько нужно времени вам? А когда она была?" - спросил президент.

Мэр ответил, что до ремонта дороги не было вообще, но после ремонта обязательно будет.

Зеленский пообещал, что весной проверит готовность дороги и поставил условие построить за 2 недели, как только начнется весна.

 
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