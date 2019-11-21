"А когда была дорога?" - Зеленский поругал мэра Очакова

21 ноября, 2019, 09:58

Зеленский пообщался с мэром Очакова об отсутствии в городе дорог

Диалог между мэром города Сергеем Бычковым и президентом произошел во время пресс-конференции Зеленского на базе кораблей в городе Очаков, передает Еспресо.TV.

После встречи захваченных Россией кораблей президент Зеленский выразил свое недовольство состоянием дорог в городе: "Сейчас стоим здесь в Очакове, а рядом нет мэра, я хотел вас спросить, есть ли мэр? В городе Очаков нет дорог, вот мы ехали. Нет дорог!"

На что мэр города Очаков Сергей Бычков ответил: "Не знаю, как вы ехали, нет одного спуска, где вы спускались в военный порт, потому что там идет ремонт ливневой канализации."



"Ну там совсем нет дорог, можете спросить послов, мы ехали, там нет дорог. Мы не могли проехать к вам совсем", - оборвал мэра Зеленский.



"Там если трасса, то трасса государственного значения", - попытался объяснить Бычков, и президент спросил мэра, почему дороги совсем нет поблизости военной базы, на что получил ответ, что ее нет, потому что она ремонтируется.



"А сколько нужно времени вам? А когда она была?" - спросил президент.



Мэр ответил, что до ремонта дороги не было вообще, но после ремонта обязательно будет.



Зеленский пообещал, что весной проверит готовность дороги и поставил условие построить за 2 недели, как только начнется весна.