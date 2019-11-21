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Espreso.tvОбществоГотовые к очищению власти, если кто причастен к криминалу, - Зеленский

Готовые к очищению власти, если кто причастен к криминалу, - Зеленский


фото: Сайт Президента України
Президент подчеркнул, что лично проверит, причастен ли депутат его партии к преступлению

Об этом президент сообщил журналистам во время встречи захваченных Россией кораблей на базе Военно-Морских сил Украины в городе Очаков, передает пресс-служба президента.

"Мы всегда говорили, что готовы к очищению, и это - правильно. Ни в правительстве, ни на местах, ни в областях, ни даже в партии "Слуга народа" не останется никого из тех, кто причастен хоть к чему-то криминальному", - сказал Владимир Зеленский .

Президент подчеркнул, что лично проверит все факты в отношении депутатов своей фракции в парламенте.

"Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, я заставлю этого человека сложить мандат. Вы знаете, что уже двух людей мы отправили. Это, наверное, будет третий человек, если он причастен", - заявил президент.

  • Напомним, произошел скандал с депутатом "Слуги народа" Иванисовым. ГПУ ведет проверку по факту непогашенной судимости за изнасилование.
 
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