Готовые к очищению власти, если кто причастен к криминалу, - Зеленский

21 ноября, 2019, 08:15

Президент подчеркнул, что лично проверит, причастен ли депутат его партии к преступлению

Об этом президент сообщил журналистам во время встречи захваченных Россией кораблей на базе Военно-Морских сил Украины в городе Очаков, передает пресс-служба президента.

"Мы всегда говорили, что готовы к очищению, и это - правильно. Ни в правительстве, ни на местах, ни в областях, ни даже в партии "Слуга народа" не останется никого из тех, кто причастен хоть к чему-то криминальному", - сказал Владимир Зеленский .

Президент подчеркнул, что лично проверит все факты в отношении депутатов своей фракции в парламенте.

"Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, я заставлю этого человека сложить мандат. Вы знаете, что уже двух людей мы отправили. Это, наверное, будет третий человек, если он причастен", - заявил президент.