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Espreso.tvОбществоЗеленский не знает, когда достроят корвет "Владимир Великий"

Зеленский не знает, когда достроят корвет "Владимир Великий"

Сейчас неизвестно, когда в Украине будет продолжено строительство корвета "Владимир Великий"

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью журналистам на базе ВМС в Очакове, передает Еспресо.TV.

Он ответил на вопрос о закупке во Франции патрульных катеров и о возможности возобновления строительства военных кораблей в Украине.

"Есть стратегия строительства, которая представлена адмиралом Воронченко (командующий ВМС, - ред.). Мы планируем строить корветы", - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас неизвестно, когда будет продолжено строительство корвета "Владимир Великий".

"У меня нет сроков", - добавил президент.

  • Отметим, что корвет начали строить в 2011 году. В планах ВМС является построение четырех корветов до 2028 года.
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