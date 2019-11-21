Зеленский не знает, когда достроят корвет "Владимир Великий"
21 ноября, 2019, 09:22
Сейчас неизвестно, когда в Украине будет продолжено строительство корвета "Владимир Великий"
Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью журналистам на базе ВМС в Очакове, передает Еспресо.TV.
Он ответил на вопрос о закупке во Франции патрульных катеров и о возможности возобновления строительства военных кораблей в Украине.
"Есть стратегия строительства, которая представлена адмиралом Воронченко (командующий ВМС, - ред.). Мы планируем строить корветы", - сказал Зеленский.
По его словам, сейчас неизвестно, когда будет продолжено строительство корвета "Владимир Великий".
"У меня нет сроков", - добавил президент.
- Отметим, что корвет начали строить в 2011 году. В планах ВМС является построение четырех корветов до 2028 года.
Читайте также
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
-
16 ноября, 2019 Встреча в Нормандском формате: как отличить победу от поражения
-
Читайте также
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
-
16 ноября, 2019 Встреча в Нормандском формате: как отличить победу от поражения