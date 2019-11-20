Евро-2020: Латвия сенсационно победила Австрию
20 ноября, 2019, 00:02
В матче 10-го тура отборочного раунда Евро-2020 сборная Латвии сенсационно победила национальнукоманду Австрии со счетом 1: 0
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В последнем, 10-м туре, отборочного раунда Евро-2020 сборная Латвии получила первые очки. В матче, без турнирного значения латыши сенсационно победили национальную команду Австрии, которая квалифицировалась на чемпионат Европы раньше.
На 65-й минуте в ворота сборной Австрии забил защитник Марцис Ошс. Больше голов команды не забивали. Стоит отметить, что защитник "Александрии" Каспарс Дубра сыграл целый матч за сборную Латвии.
Отборочный турнир Евро-2020
10-й тур
18 ноября
Латвия - Австрия 1: 0
Голы: Ошс, 65
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