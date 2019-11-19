Евро-2020: Уэльс победил Венгрию и вышел в финальную часть турнира
19 ноября, 2019, 23:34
Сегодня, в заключительном матче 10-го тура отбора Евро-2020 выход в финальную часть турнира благодаря победе над Венгрией, оформила сборная Уэльса
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Встреча 10-го тура отборочного раунда Евро-2020 против сборной Венгрии завершилась победой Уэльса со счетом 2: 0. Дубль на счету Аарона Рэмзи.
Сборная Уэльса завершила отборочный цикл на второй строчке группы Е, набрав 14 очков.
Отборочный турнир Евро-2020
10-й тур
18 ноября
Уэльс - Венгрия 2: 0
Голы: Рэмзи, 15, 47
- 18 ноября в матче 10 тура отборочного раунда Евро-2020 национальная команда Швейцарии разгромила Гибралтар (6: 1) и вышла в финальную часть турнира
- 16-17 ноября путевку в финальную часть Евро-2020 оформили еще пять сборных
- 15 ноября стали известны еще две национальные команды, которые сыграют в финальной части Евро-2020 .
- 14 ноября стали известны имена еще четырех участников финальной части Евро-2020.
- В октябре выход на Евро-2020 оформила сборная Украины, Испании, Италии, Бельгии, Польши и России.
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