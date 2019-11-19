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Espreso.tvСпортЕвро-2020: Уэльс победил Венгрию и вышел в финальную часть турнира

Евро-2020: Уэльс победил Венгрию и вышел в финальную часть турнира


фото: REUTERS
Сегодня, в заключительном матче 10-го тура отбора Евро-2020 выход в финальную часть турнира благодаря победе над Венгрией, оформила сборная Уэльса

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Встреча 10-го тура отборочного раунда Евро-2020 против сборной Венгрии завершилась победой Уэльса со счетом 2: 0. Дубль на счету Аарона Рэмзи.

Сборная Уэльса завершила отборочный цикл на второй строчке группы Е, набрав 14 очков.

Отборочный турнир Евро-2020

10-й тур

18 ноября

Уэльс - Венгрия 2: 0

Голы: Рэмзи, 15, 47

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