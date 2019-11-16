Евро-2020: две новых сборных, которые гарантировали себе участие в финальной части турнира
16 ноября, 2019, 08:36
15 ноября стали известны имена еще двух национальных команд, которые сыграют в финальной части Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV .
15 ноября была сыграна часть матчей отбора Евро-2020, после которого еще две национальных команды гарантировали себе участие в финальной части турнира.
Благодаря победе над сборной Румынии со счетом 2: 0, в Бухаресте, шведы гарантировали себе выход на Евро-2020. После 9-ти матчей в скандинавцев 18 очков и второе место в турнирной таблице, команда недостижима для румын, которые идут третьими с 14 пунктами.
В группе J перед последним туром тоже известны все участники Евро-2020, в матче Финляндия - Лихтенштейн победу одержали первые, разгромив соперников со счетом 3: 0 - финны впервые в истории вышли в финальную часть чемпионата Европы по футболу.
- 14 ноября стали известны имена еще четырех участников финальной части Евро-2020.
- В октябре выход на Евро-2020 оформила сборная Украины, Испании, Италии, Бельгии, Польши и России.
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