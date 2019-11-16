Евро-2020: две новых сборных, которые гарантировали себе участие в финальной части турнира

16 ноября, 2019, 08:36

15 ноября стали известны имена еще двух национальных команд, которые сыграют в финальной части Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

15 ноября была сыграна часть матчей отбора Евро-2020, после которого еще две национальных команды гарантировали себе участие в финальной части турнира.

Благодаря победе над сборной Румынии со счетом 2: 0, в Бухаресте, шведы гарантировали себе выход на Евро-2020. После 9-ти матчей в скандинавцев 18 очков и второе место в турнирной таблице, команда недостижима для румын, которые идут третьими с 14 пунктами.

В группе J перед последним туром тоже известны все участники Евро-2020, в матче Финляндия - Лихтенштейн победу одержали первые, разгромив соперников со счетом 3: 0 - финны впервые в истории вышли в финальную часть чемпионата Европы по футболу.