Евро-2020: сборные, которые уже вышли в финальную часть турнира

15 ноября, 2019, 13:25

14 ноября стали известны имена еще четырех участников финальной части Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

14 ноября была сыграна часть матчей отбора Евро-2020, после которого еще четыре национальных команды гарантировали себе участие в финальной части турнира.

Благодаря разгромной победе над сборной Черногории (7: 0), национальная команда Англии гарантировала себе выход на чемпионат Европы 2020 После 7 матчей у британцев 18 очков. А в параллельном матче группы участие в европейском форуме гарантировали чехи. В непростом матче против национальной команды Косово сборная Чехии победила соперника со счетом 2: 1, и теперь занимает второе место в группе А.

В группе Н также стали известны участники Евро-2020. Это сборная Франции, с минимальным счетом переиграла Молдову (2: 1), французы занимают в группе первое место, у команды 22 очка. Кроме Франции путевку на Евро оформили турки, для этого им хватило сыграть вничью со сборной Исландии (0: 0).