Евро-2020: какие сборные вышли на турнир за выходные
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В субботу оформить выход в финальную часть Евро-2020 удалось сразу четырем национальным командам. В частности финалист ЧМ-2018 сборная Хорватии гарантировала себе участие на европейском футбольном форуме, благодаря победе над Словакией (3:1), в 9-м туре отбора, хорваты закрепились на первой строчке в группе Е.
В группе С еще не решилась судьба первого и второго места, которое поделят настоящие гранды европейского футбола, национальные команды Нидерландов и Германии. Пока первое место занимают немцы, у которых 18 очков, голландцы вторые и имеют в своем активе 16 зачетных пунктов, однако обе сборные точно сыграют в финальной части турнира.
Последней командой, которая гарантировала себе участие в чемпионате Европы, в субботу, стала сборная Австрии, благодаря победе над Северной Македонией (2:1). Австрийцы набрали 19 очков и стали недосягаемыми для Словении, которая идет второй, имея в активе 14 пунктов, группу G возглавляет Польша с 22 очками.
В воскресенье начался заключительный 10-й тур квалификационного турнира Евро-2020, в частности в группе В, первое место в которой заняла сборная Украины, второе место себе забрали действующие чемпионы Европы - национальная команда Португалии. 17 ноября португальцы обыграли Люксембург (2:0) и стали недосягаемы для сербов, закончив квалификацию на третьей строчке.
- 15 ноября стали известны еще две национальные команды, которые сыграют в финальной части Евро-2020.
- 14 ноября стали известны имена еще четырех участников финальной части Евро-2020.
- В октябре выход на Евро-2020 оформили сборные Украины, Испании, Италии, Бельгии, Польши и России.
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