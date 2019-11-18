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Espreso.tvСпортЕвро-2020: какие сборные вышли на турнир за выходные

Евро-2020: какие сборные вышли на турнир за выходные


фото: REUTERS
16-17 ноября путевку в финальную часть Евро-2020 оформили еще пять сборных

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В субботу оформить выход в финальную часть Евро-2020 удалось сразу четырем национальным командам. В частности финалист ЧМ-2018 сборная Хорватии гарантировала себе участие на европейском футбольном форуме, благодаря победе над Словакией (3:1), в 9-м туре отбора, хорваты закрепились на первой строчке в группе Е.

В группе С еще не решилась судьба первого и второго места, которое поделят настоящие гранды европейского футбола, национальные команды Нидерландов и Германии. Пока первое место занимают немцы, у которых 18 очков, голландцы вторые и имеют в своем активе 16 зачетных пунктов, однако обе сборные точно сыграют в финальной части турнира.

Последней командой, которая гарантировала себе участие в чемпионате Европы, в субботу, стала сборная Австрии, благодаря победе над Северной Македонией (2:1). Австрийцы набрали 19 очков и стали недосягаемыми для Словении, которая идет второй, имея в активе 14 пунктов, группу G возглавляет Польша с 22 очками.

В воскресенье начался заключительный 10-й тур квалификационного турнира Евро-2020, в частности в группе В, первое место в которой заняла сборная Украины, второе место себе забрали действующие чемпионы Европы - национальная команда Португалии. 17 ноября португальцы обыграли Люксембург (2:0) и стали недосягаемы для сербов, закончив квалификацию на третьей строчке.

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