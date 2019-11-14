Украина - Эстония: Где и когда смотреть товарищеский матч сборных
14 ноября, 2019, 08:08
Сегодня в Запорожье сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч против Эстонии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Товарищеский матч
Украина - Эстония
14 ноября
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Начало - 19:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 5 ноября хавбек луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня получил дебютный вызов в национальную сборную Украины.
- 25 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи против Эстонии и Сербии.
- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недосягаема для соперников.
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