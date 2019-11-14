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Espreso.tvСпортУкраина - Эстония: Где и когда смотреть товарищеский матч сборных

Украина - Эстония: Где и когда смотреть товарищеский матч сборных


фото: REUTERS
Сегодня в Запорожье сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч против Эстонии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Товарищеский матч

Украина - Эстония

14 ноября

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Начало - 19:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

 

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