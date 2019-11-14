Прокурор Кулик не пришел на тестирование и будет уволен из ГПУ, - Рябошапка

14 ноября, 2019, 22:15

Прокурор Константин Кулик не пришел на переаттестацию и будет уволен, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка

Об этом он заявил в интервью "Настоящему времени" .

Прокурор Кулик, который сейчас "находится на больничном и не пришел на тестирование", которое осуществляется в рамках переаттестации.

"Закон нам не оставляет иного пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем (Куликом)", - сказал генпрокурор.