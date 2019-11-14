Прокурор Кулик не пришел на тестирование и будет уволен из ГПУ, - Рябошапка
14 ноября, 2019, 22:15
Прокурор Константин Кулик не пришел на переаттестацию и будет уволен, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка
Об этом он заявил в интервью "Настоящему времени" .
Прокурор Кулик, который сейчас "находится на больничном и не пришел на тестирование", которое осуществляется в рамках переаттестации.
"Закон нам не оставляет иного пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем (Куликом)", - сказал генпрокурор.
- Напомним, 28 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что ГПУ объявила подозрение 98 лицам, в том числе чиновникам по делу беглого олигарха Сергея Курченко.
- Представитель генпрокурора Лариса Сарган заявила, что так называемое сообщение прокурора Константина Кулика о подозрении В.Гонтаревий, Б.Ложкину, К. Стеценко, О.Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства. В ГПУ отметили, что Государственное бюро расследований должно дать оценку действиям прокурора Кулика из-за незаконного сообщения о подозрении бывшим и действующим чиновникам.
- 11 апреля представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что генеральная инспекция ГПУ проводит проверку законности действий прокурора Константина Кулика, в связи с чем он выведен из группы прокуроров в производстве, которое получило название "Курченкогейт", поэтому не уполномочен делать заявления по этому делу.
- Прокурор Кулик обвинил лично Петра Порошенко, представителей Администрации президента, некоторых народных депутатов от БПП и руководство ГПУ во вмешательстве в расследование "дела Курченко".
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-