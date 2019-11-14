 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПрокурор Кулик не пришел на тестирование и будет уволен из ГПУ, - Рябошапка

Прокурор Кулик не пришел на тестирование и будет уволен из ГПУ, - Рябошапка

Прокурор Константин Кулик не пришел на переаттестацию и будет уволен, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка

Об этом он заявил в интервью "Настоящему времени" .

Прокурор Кулик, который сейчас "находится на больничном и не пришел на тестирование", которое осуществляется в рамках переаттестации.

"Закон нам не оставляет иного пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем (Куликом)", - сказал генпрокурор.

  • Напомним, 28 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что ГПУ объявила подозрение 98 лицам, в том числе чиновникам по делу беглого олигарха Сергея Курченко.
  • Представитель генпрокурора Лариса Сарган заявила, что так называемое сообщение прокурора Константина Кулика о подозрении В.Гонтаревий, Б.Ложкину, К. Стеценко, О.Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства. В ГПУ отметили, что Государственное бюро расследований должно дать оценку действиям прокурора Кулика из-за незаконного сообщения о подозрении бывшим и действующим чиновникам.
  • 11 апреля представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что генеральная инспекция ГПУ проводит проверку законности действий прокурора Константина Кулика, в связи с чем он выведен из группы прокуроров в производстве, которое получило название "Курченкогейт", поэтому не уполномочен делать заявления по этому делу.
  • Прокурор Кулик обвинил лично Петра Порошенко, представителей Администрации президента, некоторых народных депутатов от БПП и руководство ГПУ во вмешательстве в расследование "дела Курченко".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать