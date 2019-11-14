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Espreso.tvСпортЕвро-2020: Сербия в боевом матче переиграла Люксембург

Евро-2020: Сербия в боевом матче переиграла Люксембург


фото: REUTERS
В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Сербии на классе победила соперников из Люксембурга со счетом 3: 2

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Отборочный турнир Евро-2020

9-й тур

14 ноября

группа В

Сербия - Люксембург 3: 2

Голы: Митрович, 11, 43, Радонич, 70 - Родригеш, 54, Турпель, 72

Предупреждение: Тиль, 38, Карлсон, 52

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