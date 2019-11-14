Евро-2020: Сербия в боевом матче переиграла Люксембург
14 ноября, 2019, 23:50
В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Сербии на классе победила соперников из Люксембурга со счетом 3: 2
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Отборочный турнир Евро-2020
9-й тур
14 ноября
группа В
Сербия - Люксембург 3: 2
Голы: Митрович, 11, 43, Радонич, 70 - Родригеш, 54, Турпель, 72
Предупреждение: Тиль, 38, Карлсон, 52
- Параллельно, в матче 9-го тура отбора на Евро-2020 национальная команда Португалии разгромила соперников из Литвы со счетом 6: 0
- 14 ноября в матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Турции сыграла в нулевую с командой Исландии.
- 14 ноября товарищеская встреча между сборными Украины и Эстонии завершилась минимальной победой украинский со счетом 1: 0.
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