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Espreso.tvСпортЕвро-2020: Португалия не оставила живого места на Литве

Евро-2020: Португалия не оставила живого места на Литве


фото: REUTERS
В матче 9-го тура отбора на Евро-2020 национальная команда Португалии разгромила соперников из Литвы со счетом 6: 0

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Отборочный турнир Евро-2020

9-й тур

14 ноября

группа В

Португалия - Литва 6: 0

Голы: Роналду, 7 (пен), 22, 65, Пицци, 52, Пациенсия, 56, Силва, 63

Предупреждение: Палионис, 27 Микюлюнас, 80

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