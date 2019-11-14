Украине удалось дожать сборную Эстонии в Запорожье

14 ноября, 2019, 20:53

Товарищеская встреча между сборными Украины и Эстонии завершилась минимальной победой украинцев со счетом 1: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины пропускала 9-й тур отбора на чемпионат Европы-2020, и смогла использовать свободное время на товарищескую встречу против национальной команды Эстонии.

Несмотря на активность и большое количество голевых моментов украинским футболистам не удалось забить в первом тайме, на "Славутич-Арене", а благодаря надежной игре в обороне, голкипер сборной Украины Андрей Лунин почти не касался мяча. Так первый тайм завершился в нулевую ничью - 0: 0.

Уже в конце встречи Роман Безус, который появился на футбольном поле после перерыва, забил красивый гол со штрафного на 92-й минуте встречи.

Следующий матч национальная команда Украины проведет 17 ноября против сборной Сербии, в рамках отбора Евро-2020. Начало в 16:00.

Товарищеский матч

14 ноября

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Украина - Эстония 1: 0

Голы: Безус, 90 + 2

Украина: Андрей Лунин, Эдуард Соболь, Николай Матвиенко (Шабанов, 46), Игорь Пластун, Сергей Болбат, Евгений Шахов (Шепелев, 75), Сергей Сидорчук (Иванисеня, 46), Виктор Коваленко (Буяльский, 46), Виктор Цыганков (Безус , 46), Андрей Ярмоленко (Швед, 66), Артем Беседин