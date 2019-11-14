Евро-2020: Турция и Исландия сильнейшего не определили
14 ноября, 2019, 21:17
В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Турции сыграла в нулевую с командой Исландии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020
9-й тур
14 ноября
Турция - Исландия 0: 0
Турция: Гюнок, Челик (Байрам, 90 + 4), Демирал, Сеюнджю, Мераш, Туфан, Текдемир, Йокушлу, Чалханоглу (Айхан, 87), Ундер (Языджи, 81), Йылмаз.
Исландия: Халльдоурссон, Паульссон, Арнасон, Сигурдссон, Скуласон (Андерсон, 85), Траустасон (Магнуссон, 63), Сигурдссон, Бьярнасон, Бедварссон, Сигторссон, Финнбогасон (Сигурдссон, 24).
- 14 ноября товарищеская встреча между сборными Украины и Эстонии завершилась минимальной победой украинцев со счетом 1: 0.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-