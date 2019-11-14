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Espreso.tvСпортЕвро-2020: Турция и Исландия сильнейшего не определили

Евро-2020: Турция и Исландия сильнейшего не определили


фото: uefa.com
В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Турции сыграла в нулевую с командой Исландии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020

9-й тур

14 ноября

Турция - Исландия 0: 0

Турция: Гюнок, Челик (Байрам, 90 + 4), Демирал, Сеюнджю, Мераш, Туфан, Текдемир, Йокушлу, Чалханоглу (Айхан, 87), Ундер (Языджи, 81), Йылмаз.

Исландия: Халльдоурссон, Паульссон, Арнасон, Сигурдссон, Скуласон (Андерсон, 85), Траустасон (Магнуссон, 63), Сигурдссон, Бьярнасон, Бедварссон, Сигторссон, Финнбогасон (Сигурдссон, 24).

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