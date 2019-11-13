Противники продажи земли принесли под Раду гроб с мертвой свиньей. Фотофакт
13 ноября, 2019, 10:48
В среду, 13 ноября, под Верховной Радой началась акция протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения
Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .
Протестующие - представители общественного союза "Всеукраинский аграрный совет" - принесли под Верховную Раду гроб с трупом свиньи. На гроб положили венки с надписями о похоронах украинской земли.
Активисты выступают против принятия закона о рынке земли.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал референдум о продаже земли иностранцам.
- ОПЗЖ, "Батькивщина" и "ЕС" выступили в Раде против продажи земли сельхозназначения.
- По данным опроса "Центра Разумкова" 68,3% в случае проведения референдума поддержали бы продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-