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Espreso.tvОбществоПротивники продажи земли принесли под Раду гроб с мертвой свиньей. Фотофакт

Противники продажи земли принесли под Раду гроб с мертвой свиньей. Фотофакт

В среду, 13 ноября, под Верховной Радой началась акция протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Протестующие - представители общественного союза "Всеукраинский аграрный совет" - принесли под Верховную Раду гроб с трупом свиньи. На гроб положили венки с надписями о похоронах украинской земли.

Активисты выступают против принятия закона о рынке земли.

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