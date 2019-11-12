ОПЗЖ, "Батькивщина" и "ЕС" выступили в Раде против продажи земли сельхозназначения

12 ноября, 2019, 13:12

Свои позиции политсилы сказали во время заседания Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

Так, представитель "ЕС" народный депутат Николай Княжицкий высказался против голосования за "законы о "дерибане земли".

Лидер "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае продажи земли Украина потеряет стратегический ресурс.

Позже председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил в кулуарах, что законы о рынке земли не поставили на повестку дня голосований на 12 ноября из-за "большой загруженности" Рады другими законопроектами.