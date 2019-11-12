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Espreso.tvОбществоОПЗЖ, "Батькивщина" и "ЕС" выступили в Раде против продажи земли сельхозназначения

ОПЗЖ, "Батькивщина" и "ЕС" выступили в Раде против продажи земли сельхозназначения


фото: censor.net
Парламентские фракции "ПО "Батькивщина" , "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Европейская Солидарность", а также депутатская группа "За майбутнє" выступили против продажи земли сельскохозяйственного назначения

Свои позиции политсилы сказали во время заседания Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

Так, представитель "ЕС" народный депутат Николай Княжицкий высказался против голосования за "законы о "дерибане земли".

Лидер "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае продажи земли Украина потеряет стратегический ресурс.

Позже председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил в кулуарах, что законы о рынке земли не поставили на повестку дня голосований на 12 ноября из-за "большой загруженности" Рады другими законопроектами.

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