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Espreso.tvОбщество68% украинцев на референдуме поддержали бы продление моратория на продажу земли - опрос

68% украинцев на референдуме поддержали бы продление моратория на продажу земли - опрос


фото: rubryka
Большинство украинцев (68,3%) проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения на референдуме, если бы он происходил в ближайшее воскресенье

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Центра Разумкова", проведенного с 1 по 7 ноября.

Более трех четвертей опрошенных (77,6%) приняли бы участие в таком референдуме, если бы он происходил в ближайшее к дате опроса воскресенье. Не взяли бы участия 11,2%, а остальные опрошенные не определились с ответом.

Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).

Каждый четвертый из тех, кто принял бы участие в референдуме (23,2%) или 20,1% всех опрошенных проголосовали бы за введение рынка земли и отмену моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. Остальные опрошенные не определились с ответом.

Отношение к вопросу введения рынка земли сельскохозяйственного назначения городского и сельского населения почти не отличается: проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения 60,9% городских жителей и 68,9% сельских жителей; введение рынка земли и отмену моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения поддержали бы 20,6% городских жителей и 18,9% сельских жителей. Остальные опрошенные не определились с ответом.

Опрос проводился с 1 по 7 ноября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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