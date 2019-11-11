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Espreso.tvОбществоС повестки дня Рады сняли законопроекты о рынке земли, - Геращенко

С повестки дня Рады сняли законопроекты о рынке земли, - Геращенко

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что в новой повестке дня Верховной Рады на вторник законов по земле нет

Об этом она написала в Facebook.

"Еще час назад в повестке дня вторника первым вопросом стояли законы о земле. Очень сырые, непродуманные и такие, которые не защищают права украинцев, не предусматривают создание земельного и прозрачного кадастра, доступных кредитов, и механизма защиты плодородия земель. Молчу уже о том, что в обществе не проведена информационная кампания по внедрению рынка земли. Даже международные организации предостерегают украинскую власть от спешки и турборежима в революционном для страны вопросе, осознавая возможный резонанс в обществе", - написал Геращенко.

Она добавила, что законы состоянию на сейчас не стоят в новой повестке дня.

"Сейчас на сайте ВР - новую повестку дня на вторник, законов по земле нет. Еще на согласительном предложение перенести вопрос внедрения рынка земли с вторника не поддержали Слуги и Голос. Но, все-таки откладывается. Это одначае одно - голосов у слуг эти несовершенные законы нет "- пишет нардепка.

Геращенко выразила свое мнение относительно введения рынка земли.

"Я точно за рынок земли. Не голосовала за мораторий. Но я точно за закон, который будет внедрять реальный, а не фиктивный рынок и защищать право украинцев на землю. А не за имитацию "рынка"", - подытожила соглава фракции "ЕС".

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