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Espreso.tvСпортЗашел на сайт и был шокирован, - Иванисеня о вызове в сборную Украины

Зашел на сайт и был шокирован, - Иванисеня о вызове в сборную Украины


фото: zarya-lugansk.com
Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня рассказал, как узнал о вызове в национальную команду Украины

Об этом сообщает FootballHub .

Центральный полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины.

"Я узнал об этом от Боди Михайличенко. Он мне позвонил и спросил: "Тебе что в сборную вызывали?" А я был с семьей и даже ничего не знал. Зашел на сайт, посмотрел и был шокирован. Невероятные эмоции, которые просто не передать словами ", - рассказал полузащитник.

Также 25-летний Иванисеня рассказал о своем пути в национальную команду.

"Еще два года назад был без команды. Ходил тренироваться на искусственном поле в Киеве. Футбол смотрел только по телевизору, а теперь еду в сборную", - подытожил футболист.

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