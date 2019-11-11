Зашел на сайт и был шокирован, - Иванисеня о вызове в сборную Украины
11 ноября, 2019, 15:36
Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня рассказал, как узнал о вызове в национальную команду Украины
Об этом сообщает FootballHub .
Центральный полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины.
"Я узнал об этом от Боди Михайличенко. Он мне позвонил и спросил: "Тебе что в сборную вызывали?" А я был с семьей и даже ничего не знал. Зашел на сайт, посмотрел и был шокирован. Невероятные эмоции, которые просто не передать словами ", - рассказал полузащитник.
Также 25-летний Иванисеня рассказал о своем пути в национальную команду.
"Еще два года назад был без команды. Ходил тренироваться на искусственном поле в Киеве. Футбол смотрел только по телевизору, а теперь еду в сборную", - подытожил футболист.
- 5 ноября хавбек луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня получил дебютный вызов в национальную сборную Украины от главного тренера Андрея Шевченко.
- 25 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи против Эстонии и Сербии.
- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
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