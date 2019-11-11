Зашел на сайт и был шокирован, - Иванисеня о вызове в сборную Украины

11 ноября, 2019, 15:36

Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня рассказал, как узнал о вызове в национальную команду Украины

Об этом сообщает FootballHub .

Центральный полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины.

"Я узнал об этом от Боди Михайличенко. Он мне позвонил и спросил: "Тебе что в сборную вызывали?" А я был с семьей и даже ничего не знал. Зашел на сайт, посмотрел и был шокирован. Невероятные эмоции, которые просто не передать словами ", - рассказал полузащитник.

Также 25-летний Иванисеня рассказал о своем пути в национальную команду.

"Еще два года назад был без команды. Ходил тренироваться на искусственном поле в Киеве. Футбол смотрел только по телевизору, а теперь еду в сборную", - подытожил футболист.