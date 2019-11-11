В США перенесли возобновление полетов на самолетах Boeing 737 MAX

11 ноября, 2019, 09:38

Компания American Airlines отложила возобновление полетов Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года. Оно было запланировано на 16 января

В сообщении на сайте компании говорится, что она постоянно коммуницирует с Федеральным управлением гражданской авиации и Министерством транспорта США, а также компанией Boeing.

После того, как самолет пройдет сертификацию, будут проведены демонстрационные полеты.

Ранее газета The Wall Street Journal писала о том, что крупные американские авиакомпании намерены провести такие полеты, чтобы доказать пассажирам безопасность Boeing 737 MAX.

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