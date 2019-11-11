В США перенесли возобновление полетов на самолетах Boeing 737 MAX
В сообщении на сайте компании говорится, что она постоянно коммуницирует с Федеральным управлением гражданской авиации и Министерством транспорта США, а также компанией Boeing.
После того, как самолет пройдет сертификацию, будут проведены демонстрационные полеты.
Ранее газета The Wall Street Journal писала о том, что крупные американские авиакомпании намерены провести такие полеты, чтобы доказать пассажирам безопасность Boeing 737 MAX.
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Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не ранее 2020 года.
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В середине марта 2019 из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.
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В октябре 2018 года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.
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