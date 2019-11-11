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Espreso.tvОбществоВ США перенесли возобновление полетов на самолетах Boeing 737 MAX

В США перенесли возобновление полетов на самолетах Boeing 737 MAX

Компания American Airlines отложила возобновление полетов Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года. Оно было запланировано на 16 января

В сообщении на сайте компании говорится, что она постоянно коммуницирует с Федеральным управлением гражданской авиации и Министерством транспорта США, а также компанией Boeing.

После того, как самолет пройдет сертификацию, будут проведены демонстрационные полеты.

Ранее газета The Wall Street Journal писала о том, что крупные американские авиакомпании намерены провести такие полеты, чтобы доказать пассажирам безопасность Boeing 737 MAX.

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  • Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не ранее 2020 года.

  • В середине марта 2019 из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.

  • В октябре 2018 года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.

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