Яременко отстранят от должности председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики

10 ноября, 2019, 16:49

Народный депутат Богдан Яременко покинет пост председателя комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентским связям

Об этом сообщает УНИАН.

По словам главы фракции партии "Слуга народа" в ВР Давида Арахамии, сейчас есть три кандидатуры на должность председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, которую занимает Богдан Яременко.

По его словам, 11 ноября на заседании фракции Яременко должен выразить свою позицию относительно скандальной ситуации вокруг него, а затем должно состояться голосование.

"Мое личное мнение заключается в том, что он должен уйти с председателя комитета. Он должен остаться в комитете, потому что он очень опытный дипломат. Но это вопрос этического характера, какое-то нравственное наказание должно быть", - сказал Арахамия.

Он убежден, что наказание не должно быть настолько жестким, как составление мандата. На вопрос, чью кандидатуру предложат на пост главы комитета, Арахамия ответил, что есть три кандидата. В то же время, он не назвал фамилий, только добавил, эти депутаты не догадываются, что являются кандидатами на пост главы комитета.