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Espreso.tvОбществоЯременко отстранят от должности председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики

Яременко отстранят от должности председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики


фото: rbc.ua
Народный депутат Богдан Яременко покинет пост председателя комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентским связям

Об этом сообщает УНИАН.

По словам главы фракции партии "Слуга народа" в ВР Давида Арахамии, сейчас есть три кандидатуры на должность председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, которую занимает Богдан Яременко.

По его словам, 11 ноября на заседании фракции Яременко должен выразить свою позицию относительно скандальной ситуации вокруг него, а затем должно состояться голосование.

"Мое личное мнение заключается в том, что он должен уйти с председателя комитета. Он должен остаться в комитете, потому что он очень опытный дипломат. Но это вопрос этического характера, какое-то нравственное наказание должно быть", - сказал Арахамия.

Он убежден, что наказание не должно быть настолько жестким, как составление мандата. На вопрос, чью кандидатуру предложат на пост главы комитета, Арахамия ответил, что есть три кандидата. В то же время, он не назвал фамилий, только добавил, эти депутаты не догадываются, что являются кандидатами на пост главы комитета.

  • 30 октября в соцсетях появилась переписка народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко во время заседания Верховной Рады с якобы проституткой.
  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия видит три варианта решения скандала вокруг депутата Богдана Яременко, но решение примет фракция.
  • "Голос", "Батькивщина" и "ЕС" призвали уволить Яременко с должности председателя комитета Рады.
  • Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета Рады по вопросам иностранных дел.
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