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Espreso.tvОбществоНачалось разведение сил в Петровском

Началось разведение сил в Петровском

иллюстративное
В субботу, 9 ноября 2019 года, в Петровском на Донбассе началось разведение сил и средств

Украинские военнослужащие и российско-террористические силы подтвердили начало разведения и обменялись залпами ракетниц зеленого цвета. Это служит условными сигналами к началу разведения, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

Перед этим были запущены ракетницы белого цвета, с помощью которых стороны сообщили друг друга о готовности к разведению.

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Запуск ракет сторонами подтвердили наблюдатели ОБСЕ, передают Новости Донбасса .

В свою очередь в штабе ООС подтвердили начало процесса разведения сил на данном участке.

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