Началось разведение сил в Петровском
9 ноября, 2019, 12:55
В субботу, 9 ноября 2019 года, в Петровском на Донбассе началось разведение сил и средств
Украинские военнослужащие и российско-террористические силы подтвердили начало разведения и обменялись залпами ракетниц зеленого цвета. Это служит условными сигналами к началу разведения, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .
Перед этим были запущены ракетницы белого цвета, с помощью которых стороны сообщили друг друга о готовности к разведению.
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Запуск ракет сторонами подтвердили наблюдатели ОБСЕ, передают Новости Донбасса .
В свою очередь в штабе ООС подтвердили начало процесса разведения сил на данном участке.
- Напомним, перед этим состоялся отступление ВСУ в Станице Луганской и Золотом-4.
- Разведение в Петровском и Богдановке вчера, 8 ноября, было сорвано оккупантами.
- Ближе к 12:00 в субботу, 9 ноября, украинская сторона подтвердила готовность к отводу своих сил и средств от линии фронта и Петровском и Богдановке.
- При этом местные жители сообщают про угрозы в адрес проукраинского населения в Станице Луганской, а в Золотом-4 несмотря на "разведения", как утверждают добровольцы, имеет место "полноценная работа" российских пулеметов и прилеты мин на украинские позиции.
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